ترتيب الدوري الألماني.. بايرن يستعد لمواجهة آرسنال بإسقاط كولن
أحرز بايرن ميونخ هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على كولن، اليوم السبت، ويعود لطريق الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين في دوري الدرجة الأولى الألماني، قبل مواجهة آرسنال في إياب دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الحالي.
ومع تقدم باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني بفارق 13 نقطة واستعداده لحسم لقبه الأول على الإطلاق في الدوري بالفوز على فيردر بريمن، غدا الأحد، أحكم بايرن قبضته على المركز الثاني برصيد 63 نقطة قبل خمس مباريات على النهاية.
ويستضيف شتوتغارت، صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة، منافسه آينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق، اليوم السبت.
وأهدر بايرن سلسلة من الفرص في الشوط الأول الذي جاء قويا، بما في ذلك تسديدتين في إطار المرمى بواسطة هاري كين وماتياس تل.
وكسر الفريق البافاري، الذي يستضيف آرسنال، يوم الأربعاء المقبل، بعد التعادل 2-2 في لندن هذا الأسبوع، حالة الصمت بالتسجيل من تسديدة رائعة من رفائيل غيريرو في الدقيقة 65 من مسافة 20 مترا.
وكان بايرن ميونخ بحاجة إلى حارسه سفين أولريتش للتصدي لمحاولة في الدقيقة 89 ليحافظ على تقدمه قبل أن يسجل توماس مولر هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد خطأ دفاعي من كولن ليضمن الفوز.