ترتيب الدوري الألماني.. بايرن يستعد لمواجهة آرسنال بإسقاط كولن

أحرز بايرن ميونخ هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على كولن، اليوم السبت، ويعود لطريق الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين في دوري الدرجة الأولى الألماني، قبل مواجهة آرسنال في إياب دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الحالي.

ومع تقدم باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني بفارق 13 نقطة واستعداده لحسم لقبه الأول على الإطلاق في الدوري بالفوز على فيردر بريمن، غدا الأحد، أحكم بايرن قبضته على المركز الثاني برصيد 63 نقطة قبل خمس مباريات على النهاية.

ويستضيف شتوتغارت، صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة، منافسه آينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق، اليوم السبت.