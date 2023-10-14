تصفيات يورو 2024: صعود فرنسا والبرتغال وبلجيكا إلى النهائيات

وإلى جانب فرنسا، وصيفة بطل العالم التي حققت العلامة الكاملة في المجموعة الثانية، تأهلت البرتغال وبلجيكا إلى نهائيات البطولة التي تقام في ألمانيا بين 14 يونيو حزيران و14 يوليو تموز المقبلين.

رونالدو يقود البرتغال للصعود

حجز المنتخب البرتغالي مقعده في بطولة أمم أوروبا بشكل رسمي، بعد تغلبه على سلوفاكيا 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات "يورو 2024".

وسجل أهداف المنتخب البرتغالي غونزالو راموس في الدقيقة 18 وكريستيانو رونالدو (هدفان) في الدقيقتين 29، من ركلة جزاء، و72.

في المقابل سجل هدفي المنتخب السلوفاكي ديفيد هانكو في الدقيقة 69 وستانيسلاف لوبتيكا في الدقيقة 80.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب السلوفاكي عند 13 نقطة في المركز الثاني.