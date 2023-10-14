تصفيات يورو 2024: صعود فرنسا والبرتغال وبلجيكا إلى النهائيات
جاءت فرنسا على رأس ثلاثة منتخبات ضمنت التأهل لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعدما سجل كيليان مبابي هدفين في الفوز 2-1 على هولندا اليوم الجمعة.
وإلى جانب فرنسا، وصيفة بطل العالم التي حققت العلامة الكاملة في المجموعة الثانية، تأهلت البرتغال وبلجيكا إلى نهائيات البطولة التي تقام في ألمانيا بين 14 يونيو حزيران و14 يوليو تموز المقبلين.
رونالدو يقود البرتغال للصعود
حجز المنتخب البرتغالي مقعده في بطولة أمم أوروبا بشكل رسمي، بعد تغلبه على سلوفاكيا 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات "يورو 2024".
وسجل أهداف المنتخب البرتغالي غونزالو راموس في الدقيقة 18 وكريستيانو رونالدو (هدفان) في الدقيقتين 29، من ركلة جزاء، و72.
في المقابل سجل هدفي المنتخب السلوفاكي ديفيد هانكو في الدقيقة 69 وستانيسلاف لوبتيكا في الدقيقة 80.
ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب السلوفاكي عند 13 نقطة في المركز الثاني.
مبابي يُرسل الديوك للبطولة
تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا العام المقبل، بتغلبه على مضيفه الهولندي 2 - 1 يوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات، والتي شهدت فوز اليونان على إيرلندا 2 - صفر.
وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدما بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة السابعة.
وفي الشوط الثاني، سجل مبابي الهدف الثاني له وللمنتخب الفرنسي في الدقيقة 53، قبل أن يسجل كويليندشي هارتمان هدف المنتخب الهولندي في الدقيقة 83.
ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله بشكل رسمي لليورو، فيما توقف رصيد المنتخب الهولندي عند تسع نقاط في المركز الثالث.
وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب اليوناني على مضيفه الإيرلندي بهدفين نظيفين أحرزهما جيورجيوس جياكوماكيس وجيورجيوس ماسوراس في الدقيقتين 20 والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، ليقترب من التأهل لليورو، فيما توقف رصيد المنتخب الإيرلندي عن ثلاث نقاط في المركز الرابع.
ولم تغب فرنسا عن نهائيات البطولة منذ 1988.
بلجيكا تحجز تذكرة اليورو
كما حجز المنتخب البلجيكي تكرة نهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" عقب فوزه على مستضيفه النمسا بثلاثة مقابل هدفين.
ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد النمسا عند 13 نقطة في المركز الثاني.
وضمن المجموعة ذاتها حقق منتخب أذربيجان الفوز خارج ملعبه على إستونيا بهدفين دون رد.