البطولة العربية.. الوحدة الإماراتي يسجل ثنائية في 4 دقائق ليهزم الكويت (فيديو)

وانتظر فريق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 72 دقيقة حتى نجح سهيل المنصوري في الاختراق من الجهة اليسرى والانفراد بالحارس، ليسدد كرة منخفضة في الشباك.

واستغل الوحدة هفوة دفاعية أخرى ليسجل جواو بيدرو الهدف الثاني من ضربة رأس، بعد تسديدته المرتدة من الحارس في الدقيقة 76.

وقلص الكويت الفارق في الوقت بدل الضائع عبر أحمد الظفيري بعد ارتباك دفاعي، لكن لم يسعفه الوقت للبحث عن تعادل قاتل.