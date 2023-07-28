البطولة العربية.. الوحدة الإماراتي يسجل ثنائية في 4 دقائق ليهزم الكويت (فيديو)
في بداية مشوار الفريقين بالبطولة
سجل الوحدة الإماراتي هدفين في غضون أربع دقائق بالشوط الثاني، ليهزم الكويت الكويتي 2-1، في بداية مشواره بدور المجموعات في البطولة العربية للأندية لكرة القدم بالسعودية، اليوم الجمعة.
الوحدة تصدر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي
وانتظر فريق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 72 دقيقة حتى نجح سهيل المنصوري في الاختراق من الجهة اليسرى والانفراد بالحارس، ليسدد كرة منخفضة في الشباك.
واستغل الوحدة هفوة دفاعية أخرى ليسجل جواو بيدرو الهدف الثاني من ضربة رأس، بعد تسديدته المرتدة من الحارس في الدقيقة 76.
وقلص الكويت الفارق في الوقت بدل الضائع عبر أحمد الظفيري بعد ارتباك دفاعي، لكن لم يسعفه الوقت للبحث عن تعادل قاتل.
وتصدر الوحدة بذلك المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي، الذي هزم شباب بلوزداد الجزائري 2-1، بعد انتفاضة في وقت سابق اليوم.