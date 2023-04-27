كوزمين: فضلت عدم المغامرة في الدوري لحماية لاعبي الشارقة قبيل نهائي كأس رئيس الإمارات

ويطمح الشارقة للاحتفاظ بلقبه عندما يواجه العين، غدا الجمعة، لينقذ موسمه بعد تراجعه في الدوري واحتلاله للمركز السابع قبل جولتين من النهاية.

وخسر الشارقة آخر مباراتين في الدوري ضد العين واتحاد كلباء وظهر دون المستوى.

وقال كوزمين في مؤتمر صحفي: "لا نتعمد خسارة أي مباراة لكن في المباراة الأخيرة ضد اتحاد كلباء وبعد الخسارة ضد العين فضلت عدم المخاطرة".

وأضاف: "في هذه اللحظة نبتعد كل البعد عن الفوز بالدوري... وعلينا حماية اللاعبين من أجل الكأس.. قد ندفع ثمن هذه المخاطرة بخسارة مباراة الكأس لكن علينا أن نفوز بأي طريقة".