كوزمين: فضلت عدم المغامرة في الدوري لحماية لاعبي الشارقة قبيل نهائي كأس رئيس الإمارات
قال الروماني كوزمين أولاريو مدرب نادي الشارقة، اليوم الخميس، إنه فضل عدم المغامرة في دوري أدنوك خلال الفترة الأخيرة؛ حفاظا على جاهزية لاعبيه لنهائي كأس رئيس الإمارات أمام العين.
ويطمح الشارقة للاحتفاظ بلقبه عندما يواجه العين، غدا الجمعة، لينقذ موسمه بعد تراجعه في الدوري واحتلاله للمركز السابع قبل جولتين من النهاية.
وخسر الشارقة آخر مباراتين في الدوري ضد العين واتحاد كلباء وظهر دون المستوى.
وقال كوزمين في مؤتمر صحفي: "لا نتعمد خسارة أي مباراة لكن في المباراة الأخيرة ضد اتحاد كلباء وبعد الخسارة ضد العين فضلت عدم المخاطرة".
وأضاف: "في هذه اللحظة نبتعد كل البعد عن الفوز بالدوري... وعلينا حماية اللاعبين من أجل الكأس.. قد ندفع ثمن هذه المخاطرة بخسارة مباراة الكأس لكن علينا أن نفوز بأي طريقة".
وتابع المدرب الروماني الذي سبق له تدريب العين بين عامي 2011 و2013: "قمنا بتحليل المباريات ورأينا المشكلة التي لدينا وكيف يمكن أن نتجنبها وكيف نطور من طريقة لعبنا".
وعن مواجهة العين، الذي يتأخر بثلاث نقاط عن شباب الأهلي متصدر الدوري قال كوزمين: "يبدأ العين المباريات بقوة لكي يحصل على الأفضلية ... نأمل أن يكون لدينا القدرة على إيقاف ذلك وأن نحصل على فرصة الفوز باللقب".