الوداد يتأهل لنهائي الدوري الأفريقي بفوزه على الترجي بركلات الترجيح (فيديو)

وسجل رودريغو رودريغيز هدف فوز الترجي بضربة رأس رائعة، إثر تمريرة عرضية متقنة من أسامة بوقرة في الدقيقة 66.

كما سجل رودريغو هدفا قرب النهاية من وضع انفراد، كان سيحسم الفوز دون اللجوء لركلات الترجيح، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد فوز كل فريق 1-صفر على أرضه، ليسجل لاعبو الوداد الركلات الخمس بنجاح، بينما أهدر رودريجو ركلته.

ولم ينجح الحارس البديل للترجي أمان الله مميش في التصدي لأية ركلة، بعد مشاركته قرب النهاية بدلا من الحارس الأساسي معز بن شريفية.