الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي غانا ضد أوروغواي والبرازيل مع الكاميرون
يسدل الستار مساء اليوم الجمعة، على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.
وتقام اليوم الجمعة 4 مواجهات قوية على رأسها لقاء غانا ضد أوروغواي وفي التوقيت نفسه كوريا الجنوبية مع البرتغال في المجموعة الثامنة.
ويلعب في المجموعة السابعة منتخب البرازيل ضد الكاميرون، كما يلتقي منتخب سويسرا منافسه صربيا.
وتسلط شبكة "إرم نيوز" الضوء في التقرير التالي على مواجهتي غانا ضد أوروغواي والبرازيل مع الكاميرون، فإلى هذه السطور:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام مباراة غانا ضد أوروغواي الساعة 18:00 السادسة بتوقيت قطر والسعودية على ملعب (الجنوب).
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق أحمد البلوشي، وأيضا تنقل عبر قناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.
وتقام مباراة البرازيل ضد الكاميرون الساعة 22:00 بتوقيت قطر والسعودية على ملعب (لوسيل).
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي، وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي.
ترتيب المجموعات وسيناريوهات التأهل
يتصدر منتخب البرازيل المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل بشكل رسمي لدور الـ16 بينما يحتل منتخب سويسرا المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
ويحتل منتخب الكاميرون وأيضا صربيا المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.
ويحتاج منتخب الكاميرون للفوز على البرازيل والوصول إلى 4 نقاط وتخطي سويسرا أو صربيا حال تعادل سويسرا أو فوز صربيا.
ويعني فوز سويسرا تأهلها إلى ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة لقاء البرازيل والكاميرون، ولكن صربيا تحتاج أيضا للفوز على سويسرا وفوز البرازيل على الكاميرون.
ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط أيضا وضمن التأهل وخلفه منتخب غانا برصيد 3 نقاط.
ويحتل منتخب أوروغواي وأيضا كوريا الجنوبية المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.
ويحتاج منتخب غانا للفوز على أوروغواي للتأهل رسميا أو التعادل بشرط تعادل كوريا أو خسارتها أمام البرتغال.
ويحتاج منتخب أوروغواي للفوز على غانا وانتظار تعثر كوريا أمام البرتغال أو تخطيها بفارق الأهداف حال الفوز.
غانا ضد أوروغواي
يخوض منتخب غانا مهمة حاسمة في صراع التأهل عن مرحلة المجموعات في ظل الفوز الأخير على حساب كوريا الجنوبية.
ويربط الكثيرون بين هذه المواجهة وذكريات خروج غانا على يد أوروغواي بركلات الترجيح في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2010.
وحاول المدرب أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا رفع أي ضغوط عن لاعبيه، مؤكدا في المؤتمر الصحفي أن لقاء 2010 كان جزءا من الماضي ولا يوجد أي تأثير له على المباراة التي يخوضها الفريقان في مرحلة المجموعات.
وأشار إلى أن منتخب أوروغواي يضم لاعبين مختلفين، كما أنه منافس قوي ويضم نجوما كبارا ويستطيع الفوز وهو ما يتطلب التركيز وحسم هذه المواجهة.
ويعتمد منتخب غانا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى لورانس آتي، وأمامه الرباعي طارق لامبتي ودانيال أمارتي ومحمد ساليسو وجودوين مينساه في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط توماس بارتي وبجواره ساليس عبدالصمد ويمينا النجم محمد قدوس ويسارا جوردان أيوا، وفي الهجوم أندريه أيوا وإيناكي ويليامز.
وفي المقابل، يخوض منتخب أوروغواي مواجهة قوية بحثا عن تحقيق الفوز الأول وتجنب سيناريو الخروج المبكر.
وقال دييغو ألونسو المدير الفني لمنتخب أوروغواي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن معدن اللاعبين يظهر في الأوقات الحاسمة، موضحا أنه ينتظر من اللاعبين تحقيق الفوز وتخطي عقبة غانا.
ويعتمد منتخب أوروغواي على تشكيلة تضم حارس المرمى سيرجيو روشيت، وأمامه الثلاثي خوسيه خيمينيز ودييغو غودين وسباستيان كواتس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو بينتاكور وبجواره فيديريكو فالفيردي وخلفهما ماتياس فيتشينهو ويمينا جيريمو فاريلا ويسارا ماتياس أوليفيرا، مع ثنائي الهجوم لويس سواريز وداروين نونيز.
البرازيل ضد الكاميرون
يخوض منتخب البرازيل مواجهة قوية ضد الكاميرون في ختام المجموعة السابعة.. ويتطلع منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز والإبقاء على حظوظ التأهل عن هذه المجموعة.
وقال المدرب ريغوبير سونغ المدير الفني لمنتخب الكاميرون في المؤتمر الصحفي إن فريقه بطل أفريقيا ولا يخشى مواجهة راقصي السامبا، مؤكدا أنه يخوض المباراة بدافع الفوز.
وأوضح أنه يحفز اللاعبين نفسيا لتحقيق الفوز على حساب البرازيل والحفاظ على فرص التأهل.
ويعتمد منتخب الكاميرون على تشكيلة تضم حارس المرمى ديفيز إيباسي، وأمامه الرباعي نيكولاس نكولو وجان شارل كاستيليتو وكولينز فاي ونوهو تولو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أندريه أنجويسا وبجواره مارتن هونجلا وبيير كوندي، مع ثلاثي خط الهجوم بريان ميبومو وإيريك موتينغ وكارل إيكامبي.
وفي المقابل، أكد تيتي مدرب البرازيل في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه يسعى لتحقيق العلامة الكاملة وحصد النقاط الثلاث في ختام المشوار بالنسبة لمرحلة المجموعات وحسم الصدارة.
ومن المرجح أن يعتمد تيتي على تشكيلة تضم حارس المرمى إيدرسون، وأمامه الرباعي داني ألفيس وماركينيوس وبريمر وأليكس تيليس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فابينيو وبرونو غيماريتش وفي صناعة اللعب أنتوني ورافينيا وغابرييل مارتينيلي، وفي الهجوم غابريل جيسوس.
وقال السوداني عبدالمنعم شطة مدير الإدارة الفنية الأسبق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لشبكة "إرم نيوز" إن الفرصة سانحة لاستكمال التألق الأفريقي وصعود غانا والكاميرون بجانب المغرب والسنغال.
وأوضح أن منتخبات أفريقيا بحاجة للرد بقوة على الظلم الواقع تجاهها في توزيع نسب المشاركة، خاصة أنه حال وصول 4 منتخبات أفريقية من 5 لدور الـ16 فهذا أكبر دليل على قوة الكرة الأفريقية.
وأبدى شطة ثقته في قدرة غانا على العبور بسلام من مواجهة أوروغواي وعدم التأثر بأي ضغوط، ولكنه أكد أن مهمة الكاميرون أصعب لأن الفرص ليست في أقدام لاعبيها فقط.