الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي غانا ضد أوروغواي والبرازيل مع الكاميرون

يسدل الستار مساء اليوم الجمعة، على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتقام اليوم الجمعة 4 مواجهات قوية على رأسها لقاء غانا ضد أوروغواي وفي التوقيت نفسه كوريا الجنوبية مع البرتغال في المجموعة الثامنة.

ويلعب في المجموعة السابعة منتخب البرازيل ضد الكاميرون، كما يلتقي منتخب سويسرا منافسه صربيا.