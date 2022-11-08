ترتيب الدوري الإسباني: رايو فاليكانو يكبد ريال مدريد الخسارة الأولى في الليغا ويمنح برشلونة الصدارة

واحتسب الحكم خوان مارتينيز مونويرا ضربة جزاء على ريال مدريد بعد لمسة يد على داني على كارفاخال وتقدم أوسكار تريخو لتسديد الضربة لكن صدها كورتوا غير أن الحكم أمر بإعادة التسديد ونجح تريخو هذه المرة في ترجمتها إلى هدف.

وسيلعب ريال مدريد مع قادش يوم الخميس المقبل قبل توقف الليغا بسبب كأس العالم.

وهذه أول خسارة لريال مدريد في الليغا هذا الموسم، في حين تعادل مرتين، وفاز 10 مرات.

وجمدت الخسارة رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة ليظل في المركز الثاني، في حين بقي برشلونة في المركز الأول وفي رصيده 34 نقطة.