ترتيب الدوري الإسباني: رايو فاليكانو يكبد ريال مدريد الخسارة الأولى في الليغا ويمنح برشلونة الصدارة
ألحق رايو فاليكانو الخسارة الأولى بريال مدريد في الليغا هذا الموسم بعدما تغلب عليه 3/2، اليوم الإثنين في الجولة الـ13 من الليغا.
وتقدم سانتي كوميسانيا لرايو فاليكانو في الدقيقة الخامسة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء فشل الحارس تيبو كورتوا في صدها.
وتعادل الكرواتي لوكا مودريتش لريال مدريد من ضربة جزاء في الدقيقة 37، بعد تدخل على ماركو أسينسيو.
وتقدم البرازيلي إيدير ميليتاو لريال مدريد في الدقيقة 41 بضربة رأس مستغلا كرة ركنية من ماركو أسينسيو.
لكن ألفارو غارسيا أنهى الشوط الأول على نتيجة التعادل 2/2 بعدما سجل بتسديدة يسارية أيضا من داخل منطقة الجزاء.
واحتسب الحكم خوان مارتينيز مونويرا ضربة جزاء على ريال مدريد بعد لمسة يد على داني على كارفاخال وتقدم أوسكار تريخو لتسديد الضربة لكن صدها كورتوا غير أن الحكم أمر بإعادة التسديد ونجح تريخو هذه المرة في ترجمتها إلى هدف.
وسيلعب ريال مدريد مع قادش يوم الخميس المقبل قبل توقف الليغا بسبب كأس العالم.
وهذه أول خسارة لريال مدريد في الليغا هذا الموسم، في حين تعادل مرتين، وفاز 10 مرات.
وجمدت الخسارة رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة ليظل في المركز الثاني، في حين بقي برشلونة في المركز الأول وفي رصيده 34 نقطة.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن ريال مدريد حافظ على نظافة شباكه مرتين فقط في 13 مباراة في الليغا هذا الموسم.
وأضافت أن هذه أدنى حصيلة لريال مدريد خلال هذه المرحلة من الموسم، منذ موسم 2013/2014 والتي كانت أيضا تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وبحسب "أوبتا" أيضا فإن ماركوس أسينسيو لعب 250 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، حصل على ضربة الجزاء الخامسة له في الليغا.
وأضاف أن آخر ضربة جزاء حصل عليها أسينسيو كانت في سبتمبر 2018 ضد ليغانيس".