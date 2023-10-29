عمر مرموش يسجل هدفين ويمنح فرانكفورت تعادلا دراميا مع بروسيا دورتموند

سجل المصري عمر مرموش هدفين ليمنح فريقه آينتراخت فرانكفورت تعادلا دراميا بنتيجة 3/3 مع بروسيا دورتموند، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وتقدم عمر مرموش لآينتراخت فرانكفورت من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، قلص مارسيل سابيتزر النتيجة بعدما سجل هدفا لبروسيا دورتموند في الدقيقة 40+1 بتسديدة أرضية زاحفة.