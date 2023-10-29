عمر مرموش يسجل هدفين ويمنح فرانكفورت تعادلا دراميا مع بروسيا دورتموند
سجل المصري عمر مرموش هدفين ليمنح فريقه آينتراخت فرانكفورت تعادلا دراميا بنتيجة 3/3 مع بروسيا دورتموند، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.
وتقدم عمر مرموش لآينتراخت فرانكفورت من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وقبل نهاية الشوط الأول، قلص مارسيل سابيتزر النتيجة بعدما سجل هدفا لبروسيا دورتموند في الدقيقة 40+1 بتسديدة أرضية زاحفة.
وتعادل يوسوف موكوكو لبروسيا دورتموند في الدقيقة 54، لكن الجزائري فارس شعيبي سجل الهدف الثالث لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
غير أن جوليان براندت سجل هدفا في الدقيقة 82 لبروسيا دورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل 3/3.
ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، مقابل 22 نقطة من 8 مباريات لبروسيا دورتموند، و21 نقطة لشتوتغارت من 9 مباريات في المركز الثالث، ثم بروسيا دورتموند برصيد 21 نقطة من 9 مباريات.
ويملك لايبزيغ 20 نقطة من 9 مباريات في المركز الخامس، ثم هوفنهايم برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، يليه آينتراخت فرانكفورت برصيد 14 نقطة في المركز السابع.
ويلعب باير ليفركوزن مع فرايبورغ، إذ سيمنح الفوز الأول صدارة الترتيب.