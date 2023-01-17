استبدال الهاني سليمان حارس سموحة بعد خطأين فادحين أمام الأهلي (فيديو)

قرر طارق العشري، المدير الفني لنادي سموحة، سحب حارسه الهاني سليمان أمام الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، بعد تسببه في هدفين في أول 10 دقائق من زمن اللقاء.

ويلعب الأهلي مع سموحة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022.