استبدال الهاني سليمان حارس سموحة بعد خطأين فادحين أمام الأهلي (فيديو)
قرر طارق العشري، المدير الفني لنادي سموحة، سحب حارسه الهاني سليمان أمام الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، بعد تسببه في هدفين في أول 10 دقائق من زمن اللقاء.
ويلعب الأهلي مع سموحة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022.
وتسبب الهاني سليمان في تسجيل هدفين للنادي الأهلي من خلال خطأين تم ارتكابهما من الحارس.
وحصل الخطأ الأول عندما فشل الهاني في الإمساك بكرة أرضية سهلة لعبها محمود عبدالمنعم "كهربا" لتمر من بين أقدامه، وتتهادى أمام أحمد عبدالقادر الذي أحرز الهدف الأول.
أما الخطأ الثاني فكان فشل الهاني في الإمساك بتسديدة ضعيفة من حمدي فتحي لتمر منه وتسكن الشباك في الدقيقة العاشرة.
وبعد الهدفين قرر طارق العشري إشراك عمر صلاح، الحارس الثاني، بدلا من الهاني سليمان.
وشهد التشكيل الأساسي للأهلي، تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" لأول مرة، بعد غياب 451 يوما.
ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسموحة مع نادي بيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.
أحرز الهدف الأول للنادي الأهلي اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وسجل حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 12 بعد تمريرة لمحمود كهربا.
وعزز محمود كهربا تقدم الفريق الأحمر بالهدف الثالث في الدقيقة 36 من زمن اللقاء.
وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد.
وأخيرًا تخطى الأهلي عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.