تقرير ينسف أحلام برشلونة بضم هالاند

وارتبط اسم هالاند بالانتقال إلى برشلونة خلال الأيام الأخيرة رغم الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي يعيشه النادي الإسباني.

وكان هالاند قريبًا من التوقيع لبرشلونة خلال صيف 2022، لكن التكلفة المالية الكبيرة حالت دون إتمام الصفقة.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا كشفت فيه سر اجتماع مسؤولي برشلونة مع رافائيلا بيمينتا، وكيلة هالاند.

وقالت الصحيفة، إن الاجتماع بين الطرفين قبل أسابيع قليلة، من أجل تحليل قضايا مختلفة في الميركاتو، ونفى الطرفان تمامًا وجود أي حديث عن مستقبل هالاند في الوقت الحالي، أو لاحقًا.

وأوضحت: "الرئيس خوان لابورتا تم إبلاغه بشكل كامل بحجم تكلفة إجراء هذه الصفقة منذ عدة أشهر، والوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني لا يسمح بمجرد الحلم في التعاقد مع هالاند".

وتابعت: "هالاند يحصل على راتب كبير، وبرشلونة ليس مستعدًا لضم لاعب يحصل على هذا مبلغ ضخم؛ لأن رابطة الليغا ستقيمها صفقة مرتفعة ماليًّا".

ورغم أن هالاند لديه شرط جزائي للفرق غير الإنجليزية، وسينخفض اعتبارًا من عام 2026 إلى 175 مليون يورو، إلا أن برشلونة لن يستطيع أيضًا تلبية هذا المبلغ.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن فرصة برشلونة الوحيدة لضم هالاند أن يتم عقاب مانشستر سيتي في الاتهامات الموجهة له من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن مخالفة اللعب المالي النظيف، ما يجعله يبيع هالاند برقم أقل من قيمة الشرط الجزائي.