مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تعود كرة القدم الآسيوية إلى طريقها نحو نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد شهر من بطولة كأس آسيا.
تبحث الإمارات عن فوز ثالث عندما تستضيف اليمن في أبوظبي، حيث بدأت الإمارات التصفيات بفوزين على نيبال (4-0) والبحرين (2-0).
أما السعودية تبحث عن فوز يقرّبها من الدور الثالث، عندما تستقبل طاجيكستان.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الإمارات x اليمن - 09:00 مساء - الشارقة الرياضية.
السعودية x طاجيكستان - 10:00 مساء Alkass 2.
باكستان x الأردن - 12:00 مساء - Alkass 1.
عمان x ماليزيا - 09:00 مساء - Alkass 5 .
قطر x الكويت - 09:30 مساء - Alkass 1.
العراق x الفلبين - 10:00 مساء - Alkass 4 .
فلسطين x بنغلاديش - 09:30 مساء.
نيبال x البحرين - 10:00 مساء.
أستراليا x لبنان - 12:10 مساء.
اليابان x كوريا الشمالية - 01:23 مساء.
كوريا الجنوبية x تايلاند - 02:00 مساء.
ميانمار x سوريا - 02:30 مساء.
سنغافورة x الصين - 03:30 مساء.
إيران x تركمانستان - 07:00 مساء.
أفغانستان x الهند - 10:00 مساء.