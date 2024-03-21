مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تعود كرة القدم الآسيوية إلى طريقها نحو نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد شهر من بطولة كأس آسيا.

تبحث الإمارات عن فوز ثالث عندما تستضيف اليمن في أبوظبي، حيث بدأت الإمارات التصفيات بفوزين على نيبال (4-0) والبحرين (2-0).

أما السعودية تبحث عن فوز يقرّبها من الدور الثالث، عندما تستقبل طاجيكستان.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: