الزمالك يصعق فلامبو بخماسية ويصعد لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

خطف نادي الزمالك تذكرة التأهل إلى دور الـ16 "دوري المجموعات" في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه اليوم الجمعة على فلامبو البورندي 5-1، في إياب دور الـ32 من عمر المسابقة.

وكرر الزمالك فوزه على الفريق البورندي بعد أن فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة 1-0.

تقدم الزمالك مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق أحمد مصطفى "زيزو" من ركلة جزاء تحصل عليها سيف الدين الجزيري.

ونجح فلامبو في خطف هدف التعادل بالدقيقة 26 عن طريق لاعبه ليونارد جاكاوايا.

وأعاد الوافد الجديد السنغالي إبراهيما نداي التقدم للزمالك من ضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية نفذها زيزو بالدقيقة 32.

واستغل زيزو ارتباك دفاع فلامبو بعد تمريرة نداي العرضية ليضيف الهدف الثالث قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وسار الشوط الثاني سجالا بين الفريقين حتى جاءت الدقيقة 88 لتحمل الهدف الرابع بتوقيع أحمد مصطف "زيزو".

وأكمل البديل يوسف أسامة نبيه الخماسية من متابعة لكرة ارتدت من إطار المرمى بعد تمريرة زيزو التي اصطدمت بمدافع.

وتفوق الزمالك 6-1 في النتيجة الإجمالية بعد اتفاق الناديين على خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر.