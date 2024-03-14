الوداد ينفصل عن البنزرتي بالتراضي بسبب أزمة النتائج

انفصل نادي الوداد المغربي عن مدربه التونسي فوزي البنزرتي لسوء النتائج وفق ما أوردته تقارير إعلامية استنادا إلى مصادر مقربة من إدارة الوداد.

وتوصلت إدارة الوداد إلى اتفاق مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وذلك في أعقاب استمرار أزمة النتائج، بتكبد الفريق خسارة جديدة مساء الثلاثاء أمام اتحاد طنجة بهدفين لصفر في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من منافسات الدوري الممتاز.

وعقد المدرب التونسي اجتماعا مع مسؤولي الوداد توصل خلاله الطرفان إلى ضرورة إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

ويغادر البنزرتي (74 عاما) الوداد بعد أقل من ثلاثة أشهر من تسلمه مقاليد تدريب الفريق للمرة الرابعة في مسيرته، حيث كان تسلم مهامه في 15 ديسمبر 2023 خلفا لعادل رمزي ، وفشل في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فضلا عن ابتعاده عن المراهنة على لقب الدوري المحلي.

وبعد 23 جولة في "البطولة" يحتل الوداد المركز السادس برصيد 33 نقطة على بعد 22 نقطة كاملة من المتصدر وحامل اللقب الجيش الملكي.