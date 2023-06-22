فخر الدين بن يوسف يمنح بيراميدز فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري في كأس مصر (فيديو)

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز في دور الثمانية مع الفائز من مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي.

وغدا الجمعة يلعب الزمالك مع فاركو، ويوم السبت يلعب سموحة مع النجوم، في حين يلاقي الأهلي منتخب السويس يوم 5 يونيو.

والأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة لكأس مصر والبطل التاريخي للمسابقة برصيد 38 لقبا مقابل 28 لقبا للزمالك.