فخر الدين بن يوسف يمنح بيراميدز فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري في كأس مصر (فيديو)
من المقرر أن يلعب بيراميدز في دور الثمانية مع الفائز من مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي.
سجل التونسي فخرالدين بن يوسف هدفا رأسيا قاتلا ليفوز بيراميدز 1/0 على مستضيفه الاتحاد السكندري، ويتأهل إلى ربع نهائي دور كأس مصر.
وجاء هدف فخرالدين بن يوسف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن لبيراميدز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.
ومن المقرر أن يلعب بيراميدز في دور الثمانية مع الفائز من مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي.
وغدا الجمعة يلعب الزمالك مع فاركو، ويوم السبت يلعب سموحة مع النجوم، في حين يلاقي الأهلي منتخب السويس يوم 5 يونيو.
والأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة لكأس مصر والبطل التاريخي للمسابقة برصيد 38 لقبا مقابل 28 لقبا للزمالك.