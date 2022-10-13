محمد صلاح يسجل هاتريك في مباراة ليفربول ورينجرز ويحطم رقما قياسيا جديدا بدوري أبطال أوروبا

أحرز محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي 3 أهداف متتالية "هاتريك" في مباراة ليفربول ضد رينجرز، في المباراة التي تقام ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشرك المدرب الألماني يورغن كلوب النجم المصري محمد صلاح في منتصف الشوط الثاني من المباراة.

وحل صلاح بديلًا لزميله البرتغالي داروين نونيز في الدقيقة 68 من زمن المباراة، وكانت نتيجة اللقاء تشير إلى تقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأحرز صلاح ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 75 و80 و81 لتصبح النتيجة 6/1.

بهذا الهاتريك نجح صلاح في كتابة تاريخ جديد بعد تحطيم أهداف أغويرو نجم السيتي السابق، ودروغبا، كأكثر من سجل من اللاعبين لأندية إنجليزية في دوري أبطال أوروبا في التاريخ، برصيد 36 هدفا لكلا لاعب منهم.

وحطم صلاح أرقام دروغبا وأغويرو ورفع رصيده إلى 38 هدفا، لينفرد بصدارة قائمة أكثر من سجل من اللاعبين لأندية إنجليزية في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.