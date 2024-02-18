خطأ كامافينغا يحرم ريال مدريد من نقطتين في صراع الدوري الإسباني (فيديو)

فرض رايو فاليكانو التعادل 1/1 على ضيفه ريال مدريد، اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب تيريزا ريفيرو، تقدم خوسيلو لريال مدريد في الدقيقة الثالثة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة عرضية من فيدي فالفيردي.

واحتسب الحكم أليخاندرو مونييز رويز ضربة جزاء للفريق المضيف، بعد لمسة يد على إدواردو كامافينغا، سجلها بنجاح راوول دي طوماس في الدقيقة 27.