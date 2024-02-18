خطأ كامافينغا يحرم ريال مدريد من نقطتين في صراع الدوري الإسباني (فيديو)
فرض رايو فاليكانو التعادل 1/1 على ضيفه ريال مدريد، اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.
وعلى ملعب تيريزا ريفيرو، تقدم خوسيلو لريال مدريد في الدقيقة الثالثة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة عرضية من فيدي فالفيردي.
واحتسب الحكم أليخاندرو مونييز رويز ضربة جزاء للفريق المضيف، بعد لمسة يد على إدواردو كامافينغا، سجلها بنجاح راوول دي طوماس في الدقيقة 27.
وطرد الحكم داني كارفاخال من ريال مدريد في الدقيقة 90+5، بالبطاقة الصفرء الثانية بعد ضرب بالمرفق على كيكي بيريز.
وكانت مباراة الدور الأول بين ريال مدريد ورايو فاليكانو على ملعب سانتياغو برنابيو قد انتهت بالتعادل السلبي في نوفمبر الماضي.
ورايو فاليكانو هو الفريق الوحيد الذي نجح بحرمان ريال مدريد من التسجيل في مباراة بمختلف المسابقات الموسم الحالي.
ويملك ريال مدريد 62 نقطة من 25 مباراة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ويتقدم بـ6 نقاط على جيرونا الذي لعب مباراة أقل.
في حين يحتل برشلونة، حامل لقب الموسم الماضي، المركز الثالث ويملك 54 نقطة من 25 مباراة.