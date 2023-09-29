ترتيب الدوري السعودي.. رونالدو يقود النصر للفوز على الطائي والاتحاد يتعادل أمام الفيحاء
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز 2-1 على مضيفه الطائي، في الجولة الثامنة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة.
وسجل رونالدو هدفا وصنع آخر ليقود فريقه لفوز صعب في مباراة كادت أن تتعقد على الفريق الضيف في الدقائق الأخيرة.
وهيمن النصر على أغلب فترات الشوط الأول، وكان الطرف الأخطر منذ البداية، وإن شكل الطائي بعض الخطورة في لقطات فردية، قبل أن ينجح تاليسكا في فك الاشتباك بعد مرور أكثر من نصف ساعة من عمر المباراة.
ولم يتمكن رونالدو من استغلال الفرص التي سنحت له خلال الشوط الأول، ليكتفي بصناعة الهدف الأول ويقنع فريقه بالتقدم بهدف دون رد قبل الاستراحة، لكنه نجح في التسجيل في وقت متأخر من الشوط الثاني عندما كان فريقه بأمس الحاجة.
ورغم هيمنة النصر على الشوط الثاني، فإن فيرجيل ميسيدان أدرك التعادل لصالح الطائي قبل 11 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، ليصبح النصر تحت الضغط.
لكن رونالدو سجل هدف الفوز من علامة الجزاء في الدقيقة 87، بعدما حصل فريقه على ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء.
بهذا الفوز يرتفع رصيد النصر إلى 18 نقطة من ثماني مباريات.
الاتحاد يواصل عروضه المهتزة ويتعادل أمام الفيحاء
وتواصلت العروض السيئة للاتحاد حامل لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم محليا بعد تعادله سلبيا مع مضيفه الفيحاء اليوم الجمعة بينما فاز التعاون 3-1 على مضيفه الحزم ليعزز موقعه في صدارة الترتيب.
وبعد عدة أيام من انتصاره الصعب على الخلود في دور 32 لكأس ملك السعودية بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، عانى الاتحاد لهز شباك مضيفه الفيحاء الذي لجأ للدفاع ليقتنص نقطة التعادل رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.
ولا يزال الاتحاد في صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة من ثماني جولات متساويا مع التعاون ومتقدما بنقطتين على الهلال الذي سيلاقي الشباب في قمة الجولة في وقت لاحق اليوم.
وفي المقابل، تساوى التعاون مع الاتحاد في رصيد النقاط بعد انتصاره اليوم بثلاثية والذي افتتحه موسى بارو من انطلاقة قوية قبل ان يسدد في مرمى الحزم محرزا هدف التقدم في الدقيقة 59.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: