بعد لافتة "الفارس الكذاب".. عقاب جماهير الإسماعيلي والزمالك
قررت رابطة الأندية المصرية، حرمان النادي الإسماعيلي من جماهيره لمدة مباراتين؛ على خلفية أزمة لافتة "الفارس الكذاب" التي رفعتها جماهير الدراويش أمام الزمالك خلال مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري الممتاز.
وفاجأت جماهير الإسماعيلي المتواجدة في ستاد الإسماعيلية لمؤازرة فريقها أمام الزمالك، الأخير، بلافتة مسيئة.
ورفعت جماهير الإسماعيلي لافتة عليها طفل يرتدي قميص الزمالك، مكتوبا عليها "الفارس الكذاب".
وتسببت هذه اللافتة في حدوث مناوشات بين جماهير الناديين، مع اشتباكات عقب المباراة.
وعلى إثر هذه الأزمة، وقعت رابطة الأندية المصرية عقوبات على الفريقين، وجاءت كالتالي:
1- لعب الإسماعيلي مباراتان بدون جمهور وتغريمه 100 ألف جنيه.
2- إيقاف 2243 مشجعا لنادي الزمالك لمدة مباراتين وتوقيع غرامة 50 ألف جنيه على النادي الأبيض.
وحسم التعادل السلبي قمة الإسماعيلي والزمالك التي جمعتهما، يوم الإثنين الماضي، في أول لقاء رسمي للبرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للفارس الأبيض.
بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلي المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث عشر بنفس الرصيد.