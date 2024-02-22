بعد لافتة "الفارس الكذاب".. عقاب جماهير الإسماعيلي والزمالك

وحسم التعادل السلبي قمة الإسماعيلي والزمالك التي جمعتهما، يوم الإثنين الماضي، في أول لقاء رسمي للبرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للفارس الأبيض.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلي المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث عشر بنفس الرصيد.