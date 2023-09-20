مرسيليا يعلن رحيل مدربه مارسيلينو وسط خلاف "مؤسف" مع المشجعين

وقال النادي، في بيان مساء اليوم الأربعاء: "يعتقد أولمبيك مرسيليا أن أحداث 18 سبتمبر لا تسمح لمارسيلينو وطاقمه الفني بأداء الدور المنوط به في ظروف جيدة".

وأضاف: "نتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه العمل في أولمبيك مرسيليا".

وتابع: "في ظل هذا الوضع، يشعر النادي بأسره بخيبة أمل قصوى كونه مضطرا للتعامل مع رحيل مدرب وجهازه الفني، الذين تولوا المسؤولية في مرسيليا في 23 يونيو، وكانوا ملتزمين تماما تجاه النادي، لأسباب غير رياضية".