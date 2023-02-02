مانشستر يونايتد يكرر فوزه على نوتغهام ويواجه نيوكاسل بكأس الرابطة الإنجليزية
مانشستر يونايتد يفوز على نوتغهام 2-صفر
تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بعدما كرر فوزه على نوتغهام فورست وانتصر 2-صفر في مباراة الإياب في أولد ترافورد اليوم الأربعاء.
مانشستر يونايتد يبلغ نهائي كأس الرابطة بفوز جديد على فورست
تقدم أنتوني مارسيال بالهدف الأول في الدقيقة 73، بعدما تابع تسديدة زميله ماركوس راشفورد.
وبعد ثلاث دقائق، أضاف فريد لاعب الوسط الهدف الثاني بعدما قابل تمريرة عرضية من راشفورد وسجل من مدى قريب.
وتفوق يونايتد بذلك 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل لمواجهة نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية في استاد ويمبلي في 26 فبراير شباط الجاري.