إسلام سليماني لاعب بريست الفرنسي: تعرضت للعنصرية من أحد لاعبي كليرمو (فيديو)

قال الجزائري إسلام سليماني لاعب بريست إنه تعرض لإساءة عنصرية من أحد لاعبي كليرمو في مباراة انتهت بفوز فريقه 3-1 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.

وكشف سليماني لوسائل إعلام أن أحد لاعبي كليرمو أساء إلى أصوله العربية وقال "قائد كليرمو هو من قام بإهانتي والاستهزاء بأصولي العربية، وأنا فخور بها".

وأضاف: "لست مجنونا حتى أفتري عليه، أنا هنا في فرنسا منذ ثلاثة أو أربعة أعوام، سمعته وهذا هو المهم".