الهلال يفوز بسهولة على الاتحاد ويضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

وسيطر الهلال على المباراة منذ بدايتها، بينما لم يصنع الاتحاد، الذي افتقد لجهود كريم بنزيما للإصابة، أي خطورة على مرمى الحارس محمد العويس.

وتقام مباراة الإياب في جدة، يوم الثلاثاء المقبل.