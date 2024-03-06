الهلال يفوز بسهولة على الاتحاد ويضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
اقترب الهلال من التأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه الاتحاد الذي أنهى قمة سعودية خالصة في ذهاب دور الثمانية للبطولة بعشرة لاعبين بعد طرد نغولو كانتي، اليوم الثلاثاء.
منح ألكسندر ميتروفيتش التقدم للهلال من ركلة جزاء قبل 5 دقائق من الاستراحة.
وبعدها بدقيقتين، أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني بعد تمريرة من مالكوم.
وبعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، طُرد كانتي لتدخل عنيف على مدافع الهلال كاليدو كوليبالي في الدقيقة 66.
وسيطر الهلال على المباراة منذ بدايتها، بينما لم يصنع الاتحاد، الذي افتقد لجهود كريم بنزيما للإصابة، أي خطورة على مرمى الحارس محمد العويس.
وتقام مباراة الإياب في جدة، يوم الثلاثاء المقبل.