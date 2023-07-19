أردا غولر وبراهيم دياز يواصلان خطف الأضواء في تدريبات ريال مدريد (فيديو)
واصل الثنائي أردا غولر وبراهيم دياز، نجما ريال مدريد الجديدان، تألقهما في تدريبات الفريق الملكي، استعدادًا للموسم الجديد.
وانتقل غولر إلى ريال مدريد من فنربخشة التركي، مقابل 20 مليون يورو، وبعض الحوافز المالية الأخرى.
فيما عاد براهيم دياز لصفوف الفريق الملكي بعد 3 مواسم قضاها في صفوف ميلان الإيطالي.
وخلال تدريب اليوم الأربعاء، أظهر غولر مهارة كبيرة وراوغ الثنائي توني كروس وبيلنغهام في لعبة واحدة، نالت استحسان زملائه.
كما سجل دياز هدفًا رائعًا بعد مراوغة لحارس المرمى في تدريب اليوم.
يذكر أن فريق ريال مدريد سيطير في جولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن خطة تحضيرات للموسم المقبل 2023.
وزينت الصفقات الجديدة قائمة الفريق الملكي، حيث أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قائمة الفريق التي ستسافر للولايات المتحدة الأمريكية لخوض المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، وعلى رأسهم الصفقات الجديدة.
وشهدت القائمة تواجد جميع الصفقات الجديدة، وهم: جود بيلينغهام، أردا جولير، خوسيلو، براهيم دياز، وفران جارسيا.
فيما غاب داني سيبايوس عن قائمة ريال مدريد بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات الفريق.