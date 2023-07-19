أردا غولر وبراهيم دياز يواصلان خطف الأضواء في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

وانتقل غولر إلى ريال مدريد من فنربخشة التركي، مقابل 20 مليون يورو، وبعض الحوافز المالية الأخرى.

فيما عاد براهيم دياز لصفوف الفريق الملكي بعد 3 مواسم قضاها في صفوف ميلان الإيطالي.

وخلال تدريب اليوم الأربعاء، أظهر غولر مهارة كبيرة وراوغ الثنائي توني كروس وبيلنغهام في لعبة واحدة، نالت استحسان زملائه.

كما سجل دياز هدفًا رائعًا بعد مراوغة لحارس المرمى في تدريب اليوم.