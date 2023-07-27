رسميا.. ديفيد سيلفا يعتزل بعد إصابته في الرباط الصليبي

أعلن ديفيد سيلفا اعتزاله كرة القدم، اليوم الخميس، بعد أيام من تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال التدريبات مع ريال سوسيداد.

وأصيب الدولي الإسباني السابق، البالغ من العمر 37 عاما، في الركبة اليسرى قبل أيام أثناء التدريب، قبل موسمه الرابع مع ريال سوسيداد.

وقال ديفيد سيلفا في مقطع فيديو، استعرض خلاله أبرز اللحظات في مسيرته: "الحزن يعتصرني اليوم".