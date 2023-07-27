رسميا.. ديفيد سيلفا يعتزل بعد إصابته في الرباط الصليبي
أعلن ديفيد سيلفا اعتزاله كرة القدم، اليوم الخميس، بعد أيام من تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال التدريبات مع ريال سوسيداد.
وأصيب الدولي الإسباني السابق، البالغ من العمر 37 عاما، في الركبة اليسرى قبل أيام أثناء التدريب، قبل موسمه الرابع مع ريال سوسيداد.
وقال ديفيد سيلفا في مقطع فيديو، استعرض خلاله أبرز اللحظات في مسيرته: "الحزن يعتصرني اليوم".
وأضاف: "حان الوقت لأقول وداعا لكرة القدم التي كرست حياتي كلها من أجلها، حان الوقت لوداع زملائي الذين كانوا مثل عائلتي. سأفتقدكم كثيرا".
وكان سيلفا، لاعب مانشستر سيتي السابق، أحد أفضل صانعي اللعب في جيله، واستمتع بسنوات حافلة بالألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني وكذلك مع منتخب إسبانيا.
وحصل سيلفا مع إسبانيا على كأس العالم 2010، وأمم أوروبا مرتين عامي 2008 و2012، وفاز بكأس الملك مرتين مع فالنسيا وريال سوسيداد.
وكانت أنجح فترات سيلفا مع مانشستر سيتي، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، إلى جانب 5 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية خلال عشر سنوات من 2010 إلى 2020.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فقد سجل سيلفا 121 هدفا وصنع 194 في 744 مباراة على مستوى الأندية، ومع مانشستر سيتي لعب 436 مباراة سجل فيها 77 هدفا وصنع 140، أما مع فالنسيا فلعب 168 مباراة سجل فيها 32 هدفا وصنع 36، في حين سجل 7 أهداف وصنع 18 في 93 مباراة مع ريال سوسيداد.
أما مع منتخب إسبانيا الأول فلعب سيلفا 125 مباراة سجل فيها 35 هدفا.