شباب الأهلي يعلن انتقال أحمد جشك إلى نادي النصر

ومنذ صيف 2020، كان "جشك" يلعب على سبيل الإعارة مع اتحاد كلباء، حيث تألق وقدَّم مستويات كبيرة، ولكن مع انتهاء موسم 2022-2023 المنصرم، انتهت إعارته.

وعاد "جشك" إلى شباب الأهلي، النادي الذي ترعرع في مراحله السنية، ويرتبط معه بعقدٍ ممتدٍ حتى يونيو من 2024.

وتوجه شباب الأهلي إلى صربيا، في الثامن من يوليو الجاري، لخوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد، حيث تخلل المعسكر خوض عدد من التجارب الودية، قبل العودة إلى دبي، في الثالث من أغسطس المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول في لقاء الوحدات الأردني، في 15 من أغسطس، في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا.