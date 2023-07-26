شباب الأهلي يعلن انتقال أحمد جشك إلى نادي النصر
أعلن نادي شباب الأهلي دبي موافقته على رحيل لاعبه أحمد جشك إلى نادي النصر، في الميركاتو الصيف الحالي.
وقال نادي شباب الأهلي عبر حسابه على تويتر: "شركة شباب الأهلي لكرة القدم توافق على انتقال اللاعب أحمد جشك إلى صفوف نادي النصر، متمنين له التوفيق في مشواره المقبل".
وكان اللاعب هدفًا لعدة أندية في الميركاتو الحالي، أبرزها: الوحدة، والعين، واتحاد كلباء، ولكن صاحب الـ 29 عامًا اختار الانتقال إلى النصر.
ومنذ صيف 2020، كان "جشك" يلعب على سبيل الإعارة مع اتحاد كلباء، حيث تألق وقدَّم مستويات كبيرة، ولكن مع انتهاء موسم 2022-2023 المنصرم، انتهت إعارته.
وعاد "جشك" إلى شباب الأهلي، النادي الذي ترعرع في مراحله السنية، ويرتبط معه بعقدٍ ممتدٍ حتى يونيو من 2024.
وتوجه شباب الأهلي إلى صربيا، في الثامن من يوليو الجاري، لخوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد، حيث تخلل المعسكر خوض عدد من التجارب الودية، قبل العودة إلى دبي، في الثالث من أغسطس المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول في لقاء الوحدات الأردني، في 15 من أغسطس، في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا.