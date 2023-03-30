الأرجنتين تطلب استضافة كأس العالم للشباب بدلا من إندونيسيا

وكانت الأرجنتين الدولة الوحيدة التي قدمت عرضا رسميا. وسيقرر مكتب الفيفا ما إذا كان سيقبل الاقتراح في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة في 20 مايو/ أيار المقبل.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في باراغواي، حيث سيشارك في الاجتماع السنوي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) غدا الجمعة: "نعلم جميعا كرة القدم الأرجنتينية وبالتأكيد يمكنها استضافة بطولة بهذا المستوى".

وأضاف: "هناك دول أخرى أعلنت اهتمامها أيضا، لكن كترشح بضمانات حكومية وتفاصيل أخرى، فإن الأرجنتين هي الأولى وسنتخذ القرار في غضون يومين أو ثلاثة".

وحرم الفيفا إندونيسيا من استضافة البطولة بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي إنه ألغى القرعة لأن حاكم جزيرة بالي رفض استضافة المنتخب الإسرائيلي.