صن داونز يهزم الوداد ويتوج بطلا للدوري الأفريقي (فيديو)
توج ماميلودي صن داونز بطلا للدوري الأفريقي في نسخته الأولى بعد فوزه 2/0 على الوداد البيضاوي المغربي اليوم الأحد في إياب النهائي.
ونال ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اللقب بنتيجة إجمالية 3/2 مستفيدا من خسارته 1/2 في مباراة الذهاب في المغرب.
وتقدم بيتر شالوليلي لماميلودي صن داونز في الدقيقة 45+3 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف أوبري موديبا الهدف الثاني في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي.
واستحدث الدوري الأفريقي هذا الموسم في ظل الجهود التي يبذلها الكاف لإقامة البطولة لكن مع وجود راعٍ واحد وعدم إبرام اتفاقيات ضخمة للنقل التلفزيوني أقيمت البطولة بمشاركة ثمانية أندية فقط.
وأعلن الكاف أن النسخة الأولى افتتاحية، تمهيدا للنسخة الأساسية التي تضم 24 فريقا بداية من موسم 2024/2025.
وكانت هذه المباراة الـ14 بين الوداد وصن داونز، حيث فاز الوداد 5 مرات وفاز صن داونز 4 مرات وتعادلا 5 مرات.
وتأهل الوداد إلى نهائي الدوري الأفريقي بعد فوزه على الترجي التونسي 1/0 ذهابًا و5/4 بركلات الترجيح في مباراة الإياب.
أما ماميلودي صن داونز فقد تأهل للنهائي بعدما أقصى الأهلي المصري في نصف النهائي، إذ حقق الفوز 1/0 ذهابًا، قبل التعادل 0/0 في مباراة الإياب.
وبفوزه بأول لقب في الدوري الأفريقي سيحصل ماميلودي صن داونز على جائزة مالية بقيمة 4 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار للوداد.
في حين يحصل كل من الأهلي والترجي على 1.7 مليون دولار، فيما يحصل من ودع المسابقة من دور الثمانية على مليون دولار.