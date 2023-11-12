صن داونز يهزم الوداد ويتوج بطلا للدوري الأفريقي (فيديو)

وأعلن الكاف أن النسخة الأولى افتتاحية، تمهيدا للنسخة الأساسية التي تضم 24 فريقا بداية من موسم 2024/2025.

وكانت هذه المباراة الـ14 بين الوداد وصن داونز، حيث فاز الوداد 5 مرات وفاز صن داونز 4 مرات وتعادلا 5 مرات.

وتأهل الوداد إلى نهائي الدوري الأفريقي بعد فوزه على الترجي التونسي 1/0 ذهابًا و5/4 بركلات الترجيح في مباراة الإياب.

أما ماميلودي صن داونز فقد تأهل للنهائي بعدما أقصى الأهلي المصري في نصف النهائي، إذ حقق الفوز 1/0 ذهابًا، قبل التعادل 0/0 في مباراة الإياب.

وبفوزه بأول لقب في الدوري الأفريقي سيحصل ماميلودي صن داونز على جائزة مالية بقيمة 4 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار للوداد.

في حين يحصل كل من الأهلي والترجي على 1.7 مليون دولار، فيما يحصل من ودع المسابقة من دور الثمانية على مليون دولار.