ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتجاوز جنوة ويغرد في الصدارة (فيديو)

اقترب إنتر ميلان من التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد فوزه 2/1 على ضيفه جنوة اليوم الإثنين في الجولة الـ27 من الكالتشيو.

وعلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) سجل إنتر ميلان هدفين في الشوط الأول بتوقيع كريستيان أصلاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، وأليكسيس سانشيز من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وسجل يوهان فاسكيز الهدف الوحيد لجنوة بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة 54.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 72 نقطة من 27 مباراة ويتقدم بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس الثاني.