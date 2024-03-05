ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتجاوز جنوة ويغرد في الصدارة (فيديو)
اقترب إنتر ميلان من التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد فوزه 2/1 على ضيفه جنوة اليوم الإثنين في الجولة الـ27 من الكالتشيو.
وعلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) سجل إنتر ميلان هدفين في الشوط الأول بتوقيع كريستيان أصلاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، وأليكسيس سانشيز من ضربة جزاء في الدقيقة 38.
وسجل يوهان فاسكيز الهدف الوحيد لجنوة بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة 54.
ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 72 نقطة من 27 مباراة ويتقدم بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس الثاني.
وجاء فوز إنتر ميلان على جنوة بعد تعادلهما في آخر مبارتين، علما أن آخر فوز لجنوة على إنتر ميلان يعود إلى فبراير 2018.
وحقق إنتر ميلان فوزه التاسع على التوالي في الدوري الإيطالي، علما أنه تعرض للخسارة الوحيدة في سبتمبر الماضي أمام ساسولو بنتيجة 1/2.
وفاز إنتر ميلان 23 مرة، وتعادل ثلاث مرات، وخسر مرة في 27 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
ويلعب إنتر ميلان مع بولونيا في الدوري الإيطالي يوم السبت، قبل أن يسافر لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.