مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات على حساب ويغان

افتتح دالوت التسجيل في الدقيقة 22 بعدما اعترض لاعبو ويغان تسديدة من ماركوس راشفورد لتصل الكرة إلى اللاعب البرتغالي الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك من مسافة بعيدة.

وضاعف فرنانديز تقدم يونايتد في الدقيقة 74 من ركلة جزاء بعدما عرقله ليام شو داخل المنطقة.

وأهدر يونايتد عدة فرص، وظن راشفورد أنه سجل هدفا لكن حارس المرمى سام تيكل ارتمى ليبعد الكرة من على خط المرمى، بينما ضيّع زميله راسموس هويلوند ثلاث فرص محققة قبل الاستراحة وارتدت تسديدة أليخاندرو جارناتشو من العارضة.

ويلعب يونايتد أمام الفائز من المواجهة التي تجمع نيوبورت كاونتي المنافس في دوري الدرجة الرابعة وايستلي المنافس في الدرجة الخامسة.