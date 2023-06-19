بكاء زيدان بعد اختياره "أبًا روحيًا" لمؤسسة رعاية الأطفال المصابين بالسرطان (فيديو)
بدا زين الدين زيدان متأثرًا للغاية، اليوم الإثنين، بعد أن تم اختياره "أبًا روحيًا" لمؤسسة رعاية أطفال مصابين بالسرطان، في بلدة "إيستر" جنوب فرنسا.
وبدا زيدان متأثرًا للغاية، وذرف الدموع خلال حديثه للصحفيين، وبدا أنه يواجه صعوبة في الحديث.
واختارت جمعية "النقطة الوردية" النجم الفرنسي ممثلا لها، ولم يستطع زيدان احتواء دموعه، وشكر مؤسسي المشروع على تفكيرهم به ووصفه بأنه "أكثر من استثنائي"، قال إنه يشعر بالفخر لاختياره.
وقال زيدان: "أنا فخور بكوني قادرًا على أن أكون الأب الروحي للمشروع، يمكنكم أن تفخروا بالترويج لشيء استثنائي كما تفعلوا".
وبحسب تلفزيون "bfmtv" يهدف المشروع إلى إنشاء دار رعاية يمكن أن تستوعب الأطفال المصابين بالسرطان وأسرهم لقضاء أيام سعيدة في المرحلة الأخيرة من المرض.
ووفقا لموقع "ريليفو" فإن زيدان يتذكر فقدان شقيقه فريد عام 2019 بعد صراع طويل مع المرض، مما جعله أكثر عاطفية".
ونقل الموقع عن زيدان قوله: "فقدان طفل هو أفظع شيء موجود، نتفق جميعًا، والداي يعرفان ذلك، وأنا أعلم مدى صعوبة الأمر".