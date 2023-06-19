بكاء زيدان بعد اختياره "أبًا روحيًا" لمؤسسة رعاية الأطفال المصابين بالسرطان (فيديو)

بدا زين الدين زيدان متأثرًا للغاية، اليوم الإثنين، بعد أن تم اختياره "أبًا روحيًا" لمؤسسة رعاية أطفال مصابين بالسرطان، في بلدة "إيستر" جنوب فرنسا.

وبدا زيدان متأثرًا للغاية، وذرف الدموع خلال حديثه للصحفيين، وبدا أنه يواجه صعوبة في الحديث.

واختارت جمعية "النقطة الوردية" النجم الفرنسي ممثلا لها، ولم يستطع زيدان احتواء دموعه، وشكر مؤسسي المشروع على تفكيرهم به ووصفه بأنه "أكثر من استثنائي"، قال إنه يشعر بالفخر لاختياره.