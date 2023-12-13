ماذا دار بين الحكم وهالاند في لقطة انفعاله بمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام؟ (فيديو)
نشرت رابطة الدوري الإنجليزي فيديو يحمل كلام لاعبي مانشستر سيتي مع الحكم سيمون هوبر، خلال مباراة السيتيزسن أمام توتنهام هوتسبير التي أقيمت في الثالث من ديسمبر هذا الشهر، وارتكب الحكم خلالها خطأ بعدم السماح بمواصلة اللعب بعد مخالفة على هالاند، ما استفز لاعبي السيتي.
وأحاط عدد من لاعبي سيتي بالحكم سيمون هوبر قرب نهاية المباراة، بعد أن أوقف اللعب أثناء انطلاق جاك جريليش نحو المرمى بسبب خطأ على هالاند أثناء بناء الهجمة، بعد أن لوح سابقا باستكمال اللعب.
وشعر هالاند بالغضب من حكم المباراة بعد أن فشل في منح فريقه الأفضلية في الدقائق الأخيرة، وانفعل بشدة على سيمون هوبر.
ووفق اللقطات التي تم نشرها، انفعل هالاند بشدة وظل يصرخ في وجه الحكم "لا لا لا".
ورد عليه الحكم سيمون هوبر وقال له عدة مرات: "اهدأ اهدأ اهدأ".
يذكر أن هاوارد ويب، رئيس لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قال إن الحكم الذي أدار مباراة انتهت بالتعادل 3-3 بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير ارتكب خطأ بعدم السماح بمواصلة اللعب بعد مخالفة على إرلينغ هالاند.
وقال ويب في تصريحات تلفزيونية: "كان خطأ تحكيميا.. في هذه الواقعة بعينها شاهد الحكم تدخلا قويا ومتهورا من إيمرسون رويال على هالاند".
وأضاف: "تردد للحظة بين استكمال اللعب واحتساب مخالفة لأنه كان يعلم أنه تدخل قوي ومتهور وكان يريد التريث".
وكشف ويب أن الحكم هوبر "شعر بخيبة أمل كبيرة" إزاء هذا الخطأ.
وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهم مانشستر سيتي بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال التعادل مع توتنهام هوتسبير.