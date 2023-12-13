ماذا دار بين الحكم وهالاند في لقطة انفعاله بمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام؟ (فيديو)

وأحاط عدد من لاعبي سيتي بالحكم سيمون هوبر قرب نهاية المباراة، بعد أن أوقف اللعب أثناء انطلاق جاك جريليش نحو المرمى بسبب خطأ على هالاند أثناء بناء الهجمة، بعد أن لوح سابقا باستكمال اللعب.

وشعر هالاند بالغضب من حكم المباراة بعد أن فشل في منح فريقه الأفضلية في الدقائق الأخيرة، وانفعل بشدة على سيمون هوبر.

ووفق اللقطات التي تم نشرها، انفعل هالاند بشدة وظل يصرخ في وجه الحكم "لا لا لا".

ورد عليه الحكم سيمون هوبر وقال له عدة مرات: "اهدأ اهدأ اهدأ".