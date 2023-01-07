كأس الخليج العربي.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي البحرين ضد الإمارات وقطر مع الكويت

،تقام، اليوم السبت، مواجهتان في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي التي تستضيفها العراق.

ويلتقي منتخب البحرين منافسه الإمارات ثم يلعب منتخب قطر ضد الكويت في المجموعة الثانية.

وانطلقت البطولة بتعادل منتخبي عُمان والعراق دون أهداف، كما فاز منتخب السعودية على حساب اليمن بنتيجة 2/0.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهتي المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي، فإلى السطور التالية: