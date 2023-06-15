تلاعب بالخصوم.. مهارة فردية رائعة من ميسي خلال مباراة الأرجنتين وأستراليا (فيديو)
خلال المباراة الودية التي تقام على ملعب "وركرز" في الصين.
شهدت مباراة الأرجنتين ضد أستراليا الودية التي تقام على ملعب "وركرز" في الصين، مهارة رائعة من النجم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الجديد.
تعد هذه الزيارة السابعة لميسي إلى الصين والأولى منذ العام 2017.
ويلعب منتخب الأرجنتين مباراة ودية أمام أستراليا خلال زيارته إلى الصين، وتعد هذه الزيارة السابعة لميسي إلى الصين، والأولى منذ العام 2017.
وفي الدقيقة 33 استلم ميسي الكرة في منتصف الملعب، وراوغ أكثر من لاعب، وتلاعب بلاعبي أستراليا، في مهارة فردية فائقة.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بثنائية نظيفة.
وأحرز ميسي أول أهداف اللقاء في الدقيقة 1:19، حيث ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات أن هدف ليونيل، اليوم، هو أسرع هدف يسجله النجم الأرجنتيني خلال مسيرته الاحترافية.
وكان آخر لقاء بين الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر، حيث سجل ميسي هدفًا ليقود بلاده إلى الفوز 2/1.