تلاعب بالخصوم.. مهارة فردية رائعة من ميسي خلال مباراة الأرجنتين وأستراليا (فيديو)

ويلعب منتخب الأرجنتين مباراة ودية أمام أستراليا خلال زيارته إلى الصين، وتعد هذه الزيارة السابعة لميسي إلى الصين، والأولى منذ العام 2017.

وفي الدقيقة 33 استلم ميسي الكرة في منتصف الملعب، وراوغ أكثر من لاعب، وتلاعب بلاعبي أستراليا، في مهارة فردية فائقة.