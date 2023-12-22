غضب لويس غارسيا مدرب ألافيس بعد هدف ريال مدريد (فيديو)
عبر لويس غارسيا مدرب ديبورتيفو ألافيس عن غضبه بعد هدف ريال مدريد المتأخر في مباراة الفريقين في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني أمس الخميس.
وكان الفريقان متعادلان 0/0 قبل أن يسجل لوكاس فاسكيز هدفا لريال مدريد في الدقيقة 90+1 مستغلا كرة ركنية لعبها توني كروس.
وأثار الفوز المتأخر فرحة لاعبي ومشجعي ريال مدريد، وغضب مدرب ألافيس لويس غارسيا البالغ من العمر 51 عاما.
وبعد هدف فاسكيز المتأخر تحرك لويس غارسيا بغضب من مقعده وأمسك بأحد الأشخاص القريبين منه ودفعه، قبل أن يخلع سترته التي كان يرتديها ويلقيها أرضا بقوة، ثم جلس على كرسيه، واستمر في الصراخ والضرب بقدميه في حالة من الغضب.
ولعب ريال مدريد بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 52، بعد طرد المدافع ناتشو.
وبعد المباراة قال مدرب ألافيس: "أمام 10 لاعبين لم نقدم أداءً جيدًا هجوميًا، لكن على مستوى الدفاع لم نعان، والهدف أكثر ما يغضبني".
وعاد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، مع جيرونا، بفضل هدف متأخر للوكاس فاسكيز.
ويحتل ألافيس المركز السادس عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط ويملك الفريق 16 نقطة من 18 مباراة.
ويملك كل من ريال مدريد وجيرونا 45 نقطة من 18 مباراة، ويتصدران جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن برشلونة حامل لقب الموسم الماضي.
ويلعب ريال مدريد مع ريال مايوركا يوم 3 يناير، ثم مع أراندينا في دور الـ32 من كأس إسبانيا، قبل أن يسافر إلى السعودية حيث يواجه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.