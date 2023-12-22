غضب لويس غارسيا مدرب ألافيس بعد هدف ريال مدريد (فيديو)

وبعد هدف فاسكيز المتأخر تحرك لويس غارسيا بغضب من مقعده وأمسك بأحد الأشخاص القريبين منه ودفعه، قبل أن يخلع سترته التي كان يرتديها ويلقيها أرضا بقوة، ثم جلس على كرسيه، واستمر في الصراخ والضرب بقدميه في حالة من الغضب.

ولعب ريال مدريد بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 52، بعد طرد المدافع ناتشو.

وبعد المباراة قال مدرب ألافيس: "أمام 10 لاعبين لم نقدم أداءً جيدًا هجوميًا، لكن على مستوى الدفاع لم نعان، والهدف أكثر ما يغضبني".