ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يهزم بوخوم وبروسيا دورتموند يتجاوز فيردر بريمن
ابتعد بايرن ميونخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني بعدما تغلب 3/0 على بوخوم اليوم السبت في الجولة الـ20 من المسابقة.
وعلى ملعب أليانز أرينا افتتح توماس مولر التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 41 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من سعيدي يانكو.
وسجل كينغسيلي كومان الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 64 بتسديدة بين قدمي مانويل ريمان حارس بوخوم بعد تمريرة من جمال موسيالا.
ووقع سيرج غنابري الهدف الثالث لبايرن ميونخ من ضربة جزاء في الدقيقة 74.
وحقق بايرن ميونخ الفوز الـ12 مقابل 7 تعادلات وخسارة وحيدة ليرفع الفريق رصيده إلى 43 نقطة من 20 مباراة ويتقدم بـ3 نقاط عن بروسيا دورتموند الذي تغلب 2/0 على فيردير بريمن.
وجاء هدفا بروسيا دورتوند بتوقيع جيمي بينو غيتنزو جوليان براندت في الدقيقتين 67 و85.
وفي وقت لاحق يلعب يونيون برلين مع لايبزيغ.
ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في حين سيلعب بروسيا دورتموند مع تشيلسي يوم الأربعاء.