ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يهزم بوخوم وبروسيا دورتموند يتجاوز فيردر بريمن

ابتعد بايرن ميونخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني بعدما تغلب 3/0 على بوخوم اليوم السبت في الجولة الـ20 من المسابقة.

وعلى ملعب أليانز أرينا افتتح توماس مولر التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 41 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من سعيدي يانكو.

وسجل كينغسيلي كومان الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 64 بتسديدة بين قدمي مانويل ريمان حارس بوخوم بعد تمريرة من جمال موسيالا.