ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يعزز صدارته بالفوز على "المتذيل" آنجيه
مبابي سجل هدفي الفوز
طار نادي باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي، عقب فوزه على مضيفه آنجيه 2-1.
باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 14 نقطة في المركز الأخير.
وخلال المباراة التي أقيمت في افتتاح الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة، ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليان مبابي الذي سجل هدفي الفوز ليعزز صدارة فريقه للمسابقة الفرنسية.
وسجل مبابي هدفي فريقه عند الدقيقتين التاسعة و26.
فيما سجل سادا تيوب هدف آنجيه عند الدقيقة 87.
بهذا الفوز رفع سان جيرمان رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه.
وتوقف رصيد آنجيه عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: