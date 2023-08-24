النصر السعودي يعلن التعاقد مع إيمريك لابورت قادمًا من مانشستر سيتي
أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، التعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت قادمًا من مانشستر سيتي بطل الثلاثية التاريخية.
ونشر الفريق عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر، مقطع فيديو للاعب يقول فيه: "مرحبا يا شباب، لابورت وصل إلى السعودية".
ووقع لابورت على عقد مع مانشستر سيتي يمتد لثلاث سنوات قادمة.
من جهته قال مانشستر سيتي: "بعد خمس سنوات رائعة في سيتي أكمل لابورت انتقالًا دائمًا إلى النصر".
ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النصر دفع 27.5 مليون يورو (29.77 مليون دولار) للحصول على خدمات المدافع الذي كان يتبقى له عامان في عقده مع سيتي.
وانضم لابورت، البالغ عمره 29 عامًا والفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى سيتي قادمًا من أتليتيك بيلباو في يناير كانون الثاني 2018.
ويأتي التعاقد مع مدافع منتخب إسبانيا بعدما طلب لويس كاسترو مدرب النصر التعاقد مع قلب دفاع يجيد اللعب بقدمه اليسرى.
ولابورت آخر المنضمين إلى النصر الذي أجرى صفقات ضخمة في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وساديو ماني لينضم كل هؤلاء للقائد كريستيانو رونالدو الذي انتقل للفريق مطلع العام الحالي.
انتقل لابورت إلى سيتي في فترة انتقالات يناير كانون الثاني لموسم 2017–2018 من أتليتك بيلباو وأصبح لاعبًا محوريًّا في خط دفاع الفريق وشارك في 180 مباراة مع النادي الإنجليزي في جميع المسابقات.
وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين لكأس الاتحاد وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة ولقب دوري الأبطال خلال فترة وجوده في سيتي.
ورغم لعبه لمنتخبات الشباب الفرنسية، فقد تحول ولاء لابورت إلى إسبانيا في 2021 وخاض 22 مباراة دولية مع المنتخب الوطني.