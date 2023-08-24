النصر السعودي يعلن التعاقد مع إيمريك لابورت قادمًا من مانشستر سيتي

ونشر الفريق عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر، مقطع فيديو للاعب يقول فيه: "مرحبا يا شباب، لابورت وصل إلى السعودية".

ووقع لابورت على عقد مع مانشستر سيتي يمتد لثلاث سنوات قادمة.

من جهته قال مانشستر سيتي: "بعد خمس سنوات رائعة في سيتي أكمل لابورت انتقالًا دائمًا إلى النصر".

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النصر دفع 27.5 مليون يورو (29.77 مليون دولار) للحصول على خدمات المدافع الذي كان يتبقى له عامان في عقده مع سيتي.