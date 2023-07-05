كأس الملك سلمان للأندية.. الهلال السوداني يفوز على الصفاقسي التونسي
بذهاب الدور الثاني للبطولة
فاز الهلال السوداني على الصفاقسي التونسي 1-0، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية" والمؤهلة إلى دور المجموعات.
الفريقان سيلتقيان في إياب الدور الثاني يوم الجمعة المقبل
أحرز محمد عبدالرحمن هدف الفوز لفريق الهلال في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، بعدما أهدر أشرف الحباسي ضربة جزاء للصفاقسي في الدقيقة 14.
ويلتقي الفريقان إيابًا، يوم الجمعة المقبل، في ضيافة نادي الصفاقسي، لحسم هوية المتأهل منهما إلى دور المجموعات.
ومن المقرر أن ينضم المتأهل من الهلال والصفاقسي إلى المجموعة الأولى، التي تضم كلًا من: الاتحاد السعودي، والشرطة العراقي، والترجي التونسي.
ومن المقرر إقامة دوري المجموعات في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 يوليو/ تموز إلى 12 أغسطس/ آب.