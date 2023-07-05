كأس الملك سلمان للأندية.. الهلال السوداني يفوز على الصفاقسي التونسي

ومن المقرر أن ينضم المتأهل من الهلال والصفاقسي إلى المجموعة الأولى، التي تضم كلًا من: الاتحاد السعودي، والشرطة العراقي، والترجي التونسي.

ومن المقرر إقامة دوري المجموعات في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 يوليو/ تموز إلى 12 أغسطس/ آب.