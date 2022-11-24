كينغسلي كومان يغادر مران منتخب فرنسا قبل مباراة الدنمارك
الإصابات تواصل ضرب لاعبي فرنسا.
غادر كينغسلي كومان مران منتخب فرنسا، اليوم الخميس، قبل يومين من مواجهة حامل لقب كأس العالم لكرة القدم أمام الدنمارك في المجموعة الرابعة.
وخرج كومان من الملعب دون ظهور أي إصابة واضحة، خلال المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين ومن بينهم رافائيل فاران الذي غاب عن المشاركة في المباراة الافتتاحية لفرنسا، التي فازت 4/1 على أستراليا، بسبب عدم تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وأبلغ مصدر "رويترز" أن كومان، البالغ من العمر 26 عامًا، شعر ببعض الآلام العضلية في مباراة ودية ضد فريق محلي، أمس الأربعاء.
وتعرض فريق المدرب ديدييه ديشان لعدة إصابات وخرج المهاجم كريم بنزيما من التشكيلة، يوم السبت الماضي، وغادر لوكا هرنانديز البطولة بعد تعرضه لإصابة خطيرة ضد أستراليا.
وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن الدنمارك وتونس.