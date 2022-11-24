كينغسلي كومان يغادر مران منتخب فرنسا قبل مباراة الدنمارك

غادر كينغسلي كومان مران منتخب فرنسا، اليوم الخميس، قبل يومين من مواجهة حامل لقب كأس العالم لكرة القدم أمام الدنمارك في المجموعة الرابعة.

وخرج كومان من الملعب دون ظهور أي إصابة واضحة، خلال المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين ومن بينهم رافائيل فاران الذي غاب عن المشاركة في المباراة الافتتاحية لفرنسا، التي فازت 4/1 على أستراليا، بسبب عدم تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.