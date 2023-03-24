تصفيات يورو 2024: إنجلترا تتخطى إيطاليا والبرتغال تسحق ليختنشتاين

وضع ديكلان رايس إنجلترا في المقدمة في الدقيقة 13.

وهز هاري كين الشباك قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول ليمنح فريقه التقدم 2-صفر ليتخطى رقم وين روني الذي كان يتقاسم معه الرقم القياسي.

وقلص ماتيو ريتيجي الفارق لإيطاليا في مشاركته الأولى في الدقيقة 56 حيث بدأ صاحب الضيافة في الرد لكن إنجلترا تماسكت لتحقق أول انتصار على إيطاليا في الأراضي الإيطالية منذ 62 عاما رغم طرد لوك شو لحصوله على الإنذار الثاني.

ولم تظهر إيطاليا، التي تفوقت على إنجلترا بركلات الترجيح لتفوز ببطولة أوروبا 2020 في ملعب ويمبلي لكنها أخفقت في التأهل لكأس العالم، أي خطورة تذكر في الشوط الثاني بعد أن سجل ريتيجي المولود في الأرجنتين هدفه في مرمى جوردان بيكفورد.

وكان هذا أول انتصار في مباراة رسمية لإنجلترا على إيطاليا منذ 1977 وهو ما يعني أن غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا حقق 50 انتصارا بصفته مدرب المنتخب الوطني منذ أن تولى المسؤولية في 2016.