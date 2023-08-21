حكم قضائي جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ

وأكد: "الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلالـ60 يومًا ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها".

وتابع: "على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة".

وسبق أن تم حبس مرتضى منصور بين فبراير ومارس لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

استقالة مجلس إدارة الزمالك

وأمس الأحد سلّم مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته بشكل رسمي للجهة الإدارية،، وقدمها بخطاب رسمي موجه إلى مديرية الشباب والرياضة في الجيزة، وذلك بعد استيفاء جميع التوقيعات.

واحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري وحصد 60 نقطة من 34 مباراة.