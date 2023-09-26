بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني.. راشفورد يصل تدريبات مانشستر يونايتد بسيارة رولز رويس البديلة (صور)
وصل ماركوس راشفورد لجلسة تدريب مانشستر يونايتد، يوم الإثنين، بسيارة رولز رويس بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني، بعد تعرضه لحادث خارج كارينغتون، ليلة السبت.
وخلال حادث تعرضت سيارة رولز رويس، التي تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني، لأضرار بعد اصطدامها بسيارة سيدة تبلغ من العمر 74 عامًا، بعد فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي في الدوري الإنجليزي.
كما تضرر عمود إشارة المرور والحاجز في الحادث الذي وقع حوالي منتصف الليل.
وبعد ظهر يوم الاثنين، تم تصوير راشفورد وهو يقود سيارة رولز رويس كولينان 4x4 للانضمام للتدريبات، مع استمرار الاستعدادات لمواجهة كريستال بالاس في كأس رابطة المحترفين.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، لم يصب كل من راشفورد والمرأة، التي قيل إنها كانت عائدة إلى المنزل من مجالسة الأطفال، بأي أذى.
وتم فحص راشفورد من طبيب مانشستر يونايتد الذي قدم أيضًا المساعدة الطبية للمرأة بعد الحادث، وفقًا للصحيفة.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن مسؤولي مانشستر يونايتد دفعوا أيضًا ثمن سيارة أجرة لنقل الجدة إلى المنزل، لأنها لم تكن ترغب في الذهاب إلى المستشفى.
ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص بعد الحادث، ولم يتصل ضباط الشرطة بسيارة إسعاف.
وأظهرت الصور أن ممتص الصدمات الخاص براشفورد انفصل عن الجزء الخلفي، بينما تومض أضواء الخطر.
وجاء الحادث بعد فوز مانشستر يونايتد 1/0 خارج أرضه على بيرنلي في منطقة تبلغ سرعتها 40 ميلا في الساعة.
وراشفورد، البالغ من العمر 25 عامًا، من هواة جمع السيارات الفاخرة، وقد أضاف مؤخرًا سيارة رولز رويس ثالثة - وهي كولينان بلو شادو بقيمة 560 ألف جنيه إسترليني - إلى مجموعته المتنامية من السيارات الفخمة.
وتشمل السيارات الأخرى في مجموعة راشفورد باهظة الثمن سيارة ماكلارين 765 لونغ تيل بقيمة 280 ألف جنيه إسترليني، ولامبورغيني أوروس بيرفورمانتي بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني.