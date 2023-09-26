بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني.. راشفورد يصل تدريبات مانشستر يونايتد بسيارة رولز رويس البديلة (صور)

وصل ماركوس راشفورد لجلسة تدريب مانشستر يونايتد، يوم الإثنين، بسيارة رولز رويس بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني، بعد تعرضه لحادث خارج كارينغتون، ليلة السبت.

وخلال حادث تعرضت سيارة رولز رويس، التي تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني، لأضرار بعد اصطدامها بسيارة سيدة تبلغ من العمر 74 عامًا، بعد فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

كما تضرر عمود إشارة المرور والحاجز في الحادث الذي وقع حوالي منتصف الليل.