أسطورة الكرة البرازيلية يعود إلى الملاعب بعد 17 عامًا من الاعتزال

قرر النجم السابق وأسطورة منتخب البرازيل، روماريو العودة إلى ملاعب كرة القدم بعد ما يقرب عن 17 عامًا من توديعه ملاعب الساحرة المستديرة واعتزاله اللعب.

ووفقًا لما أورده موقع "جي غلوبو" (GE GLOBO)، أصبح روماريو، بطل العالم 1994، وأحد أساطير منتخب الصامبا، جاهزًا للعودة لممارسة كرة القدم التي سطع نجمه فيها خلال التسعينيات من القرن الماضي قبل أن يعتزل اللعب، العام 2007، عندما كان ينتمي لفريق فاسكو دي غاما البرازيلي.

وخاض روماريو المولود، العام 1966، مسيرة كروية ملهمة، توجها بنجاحات راسخة سواء مع" بي آس" في أندهوفن الهولندي أو برشلونة أو فالنسيا الإسبانيين وتجاربه مع أندية برازيلية، فضلاً عن مسيرته التاريخية مع منتخب بلاده بعد أن قاده، العام 1994، إلى إحراز كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال موقع "جي غلوبو" إن روماريو أصبح أكبر لاعب في البرازيل يمضي عقدًا رسميًا وذلك مع نادي "أمريكا" البرازيلي الذي يرأسه روماريو نفسه.

وأضاف المصدر: "تم تسجيل الرئيس ـ اللاعب روماريو من قبل نادي أمريكا للتنافس على المركز الثاني لمنافسات بطولة كاريوكا التي تنطلق شهر مايو المقبل، وبعد 15 عامًا من الابتعاد عن ملاعب الكرة، سيحصل بطل العالم العام 1994، على أدنى أجر على أن يتبرع به للنادي وسيقرر مع المدرب كيفية مشاركته.