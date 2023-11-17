لتوحيد ألقاب ملاكمة الوزن الثقيل.. فيوري يواجه أوسيك بالرياض

والبريطاني فيوري هو بطل مجلس الملاكمة العالمي بينما يحمل الأوكراني أوسيك أحزمة الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية. والاثنان يخلو سجلهما من أي هزيمة.

وتم توقيع العقود في سبتمبر أيلول بهدف اقامة النزال في موعد مقترح هو 23 ديسمبر كانون الأول المقبل، لكن ذلك الموعد لم يتم تأكيده مطلقا بعد ذلك وتم التراجع عنه بعد ما بدا أنها هزيمة وشيكة لفيوري أمام فرنسيس نجانو بطل وزن الثقيل السابق في الفنون القتالية المختلطة في مباراة لم يتم التنافس فيها على لقب وجرت في السعودية يوم 28 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وفاز فيوري على نجانو بالنقاط في مفاجأة كبيرة ليفلت من تجرع الخسارة الأولى له خلال مسيرته المتميزة أمام منافس يبلغ من العمر 37 عاما ولم يسبق له ممارسة الملاكمة على مستوى الاحتراف.

وكان آخر بطل عالمي بلا منازع لملاكمة الوزن الثقيل هو البريطاني لينكس لويس عام 1999.