صفقة جديدة.. تحرك فوري من الزمالك لتعويض عبدالشافي

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك حل أزمة الجبهة اليسرى، بعد إصابة محمد عبدالشافي بقطع في الرباط الصليبي، مع استمرار إصابة أحمد فتوح بتمزق في العضلة الخلفية.

ولا يشغل أي لاعب هذا المركز، ما اضطر جوزيه غوميز مدرب الفريق لإشراك إبراهيما نداي في هذا المركز أمام الإسماعيلي في المباراة الماضية، وتعرض هو الآخر للإصابة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، لـ"إرم نيوز"، إن الفريق سيستغل حقه في التعاقد مع لاعب جديد وقيده خلال الفترة الحالية، بشرط أن يكون حرًا.

وأوضح: "حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، يحق للزمالك ضم لاعب جديد وقيده خلال الفترة الحالية، أن يكون حرا من دون نادٍ، وتم التأكد من اتحاد الكرة المصري".

وأضاف: "سيتم رفع اسم محمد عبدالشافي من القائمة؛ نظرا لتأكد غيابه حتى نهاية الموسم، وضم لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر".