قبلة غوارديولا لهالاند بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي (فيديو)

وكان المغربي يوسف النصيري قد منح إشبيلية الفائز بلقب الدوري الأوروبي التقدم بضربة رأس قوية في الدقيقة 25 لكن سيتي عادل النتيجة بضربة رأس من كول بالمر البالغ من العمر 21 عاما في الدقيقة 63.

وتم تسجيل جميع الركلات التسع الأولى ضمن ركلات الترجيح لكن نيمانيا جوديلي سدد ركلة جزاء في العارضة ليهدي الانتصار لسيتي.

وعقب التتويج أمسك هالاند بالكأس واحتفل به مع جماهير السيتي الحاضرة في المدرجات، وانضم له مدربه بيب غوارديولا الذي قام بتقبيله أمام الكاميرات.