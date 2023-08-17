قبلة غوارديولا لهالاند بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي (فيديو)
احتفل الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بطريقة فكاهية مع مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، بعد تتويج السيتي بقلب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية.
وتغلب مانشستر سيتي على إشبيلية 5-4 بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء.
وكان المغربي يوسف النصيري قد منح إشبيلية الفائز بلقب الدوري الأوروبي التقدم بضربة رأس قوية في الدقيقة 25 لكن سيتي عادل النتيجة بضربة رأس من كول بالمر البالغ من العمر 21 عاما في الدقيقة 63.
وتم تسجيل جميع الركلات التسع الأولى ضمن ركلات الترجيح لكن نيمانيا جوديلي سدد ركلة جزاء في العارضة ليهدي الانتصار لسيتي.
وعقب التتويج أمسك هالاند بالكأس واحتفل به مع جماهير السيتي الحاضرة في المدرجات، وانضم له مدربه بيب غوارديولا الذي قام بتقبيله أمام الكاميرات.
أرقام جديدة لمانشستر سيتي
وبفوز اليوم حقق السيتي أرقام قياسية جديدة، أبرزها الفوز بلقب لقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.
بهذا التتويج ينضم مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا لقائمة "السوبر" للمرة الأولى في تاريخه، بعد أشهر قليلة من تتويجه بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه أيضاً.
كما زاد الإسباني بيب غوارديولا من سطوته كأفضل مدرب في تاريخ النادي الإنجليزي، مضيفاً اللقب الـ15 في مسيرته منذ جلوسه على مقعد المدير الفني لـ"السيتيزنس" في 2016.
ورفع السيتي رصيد أندية إنجلترا من البطولة إلى 10، مقابل 16 لأندية إسبانيا التي تأتي في الصدارة.
على الجانب الآخر، استمرت لعنة "سوبر" أوروبا في ملازمة الفريق الأندلسي الذي خسر اللقب السادس له، كأكثر الأندية خسارة للقب هذه البطولة (2007 و2014 و2015 و2016 و2020 و2023)، فيما نجح في مناسبة وحيدة في الفوز باللقب في 2006 بثلاثية في شباك برشلونة.