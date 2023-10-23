ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتخطى أتلتيك بلباو ويرتقي للمركز الثالث (فيديو)
سجل البديل الشاب مارك غويو هدفا متأخرا في الشوط الثاني ليقود برشلونة للفوز 1-صفر على ضيفه أتلتيك بلباو اليوم الأحد.
وسيطر برشلونة، الذي افتقد لخدمات فرينكي دي يونغ وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي للإصابة، على الكرة لكنه صنع فرصا أقل من الفريق الزائر في الشوط الأول.
وكانت أخطر فرصه بعدما سدد جواو فيلكس في العارضة بعد عشر دقائق من البداية.
وظهر برشلونة بشكل هجومي أكثر شراسة بعد الاستراحة، ونجح الشاب غويو البالغ عمره 17 عاما في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 80 بعدما حل بديلا بفيرمين لوبيز.
وارتقى برشلونة للمركز الثالث وله 24 نقطة ليقلل الفارق إلى نقطة واحدة مع ريال مدريد المتصدر قبل مواجهة الفريقين في الكلاسيكو يوم السبت المقبل.
ومارك غويو هو أحد أبناء أكاديمية برشلونة (لاماسيا) وهو مواليد أبريل عام 2006 (17عام)، ويلعب في مركز المهاجم.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: