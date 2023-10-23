ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتخطى أتلتيك بلباو ويرتقي للمركز الثالث (فيديو)

وسيطر برشلونة، الذي افتقد لخدمات فرينكي دي يونغ وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي للإصابة، على الكرة لكنه صنع فرصا أقل من الفريق الزائر في الشوط الأول.

وكانت أخطر فرصه بعدما سدد جواو فيلكس في العارضة بعد عشر دقائق من البداية.

وظهر برشلونة بشكل هجومي أكثر شراسة بعد الاستراحة، ونجح الشاب غويو البالغ عمره 17 عاما في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 80 بعدما حل بديلا بفيرمين لوبيز.