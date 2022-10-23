ترتيب الدوري المصري: الزمالك يواصل حملة دفاعه عن اللقب بالفوز على سيراميكا

واصل نادي الزمالك حملة دفاعه لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتحقيقه فوزًا غاليًا على سيراميكا في مباراة الفريقين بالجولة الثانية للبطولة المصرية الأقدم.

ووضع الزمالك ثلاث نقاط جديدة في رصيده بعد أن فاز على سيراميكا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

افتتح التونسي سيف الدين الجزيري أهداف مباراة الزمالك في شباك سيراميكا برأسية رائعة.

وأحرز الجزيري هدف الزمالك الأول في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول للقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، برأسية قوية رفعها زميله إمام عاشور.

وألغى حكم المباراة هدفًا لصالح سيراميكا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بداعي احتكاك مع محمد عواد حارس الزمالك.

ومع بداية الشوط الثاني ألغى حكم المباراة هدفًا آخر لصالح سيراميكا، أحرزه أحمد ياسر ريان بداعي التسلل.

وعلى غير العادة أحرز أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك هدفًا بتسديدة قوية بقدمه اليمنى قبيل نهاية اللقاء.