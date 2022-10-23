ترتيب الدوري المصري: الزمالك يواصل حملة دفاعه عن اللقب بالفوز على سيراميكا
واصل نادي الزمالك حملة دفاعه لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتحقيقه فوزًا غاليًا على سيراميكا في مباراة الفريقين بالجولة الثانية للبطولة المصرية الأقدم.
ووضع الزمالك ثلاث نقاط جديدة في رصيده بعد أن فاز على سيراميكا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.
افتتح التونسي سيف الدين الجزيري أهداف مباراة الزمالك في شباك سيراميكا برأسية رائعة.
وأحرز الجزيري هدف الزمالك الأول في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول للقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، برأسية قوية رفعها زميله إمام عاشور.
وألغى حكم المباراة هدفًا لصالح سيراميكا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بداعي احتكاك مع محمد عواد حارس الزمالك.
ومع بداية الشوط الثاني ألغى حكم المباراة هدفًا آخر لصالح سيراميكا، أحرزه أحمد ياسر ريان بداعي التسلل.
وعلى غير العادة أحرز أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك هدفًا بتسديدة قوية بقدمه اليمنى قبيل نهاية اللقاء.
بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط ويحتل المركز الأول منفردًا، فيما بقي سيراميكا في المركز الثالث بثلاث نقاط.
وكان الزمالك فاز على سموحة بثنائية نظيفة، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الأولى من الدوري المصري.
بيراميدز يصمد بعشرة لاعبين ويتعادل مع المصري البورسعيدي
صمد بيراميدز بعشرة لاعبين لأكثر من نصف المباراة وتعادل دون أهداف مع المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وتعرض وليد الكرتي لاعب بيراميدز للطرد قبل الاستراحة بعد خطأ ضد إلياس الجلاصي لاعب المصري، وبعد مراجعة اللقطة في شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد، حيث اعتبره الحكم قد منع فرصة محققة للتسجيل.
واعتمد بيراميدز، الذي احتل المركز الثاني الموسم الماضي، على التكتل الدفاعي مع اللجوء إلى الهجمات المرتدة.
واستحوذ المصري، بقيادة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق، على الكرة طويلا لكنه أهدر عدة فرص أخطرها من تسديدة كريم العراقي المرتدة من القائم في الدقيقة 86.
وبات رصيد بيراميدز نقطتين من أول جولتين مقابل نقطة وحيدة لمنافسه البورسعيدي.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: