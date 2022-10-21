فهد الأنصاري لاعب القادسية الكويتي والاتحاد السعودي السابق يعتزل كرة القدم

أعلن النجم الكويتي فهد الأنصاري قائد نادي القادسية، مساء اليوم الجمعة، اعتزاله رسميًا ممارسة كرة القدم، بعد سنوات طويلة داخل الملاعب العربية.

وكشف النجم الكويتي فهد الأنصاري، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "اللحظة الأصعب في حياتي كلاعب.. أعلن اعتزالي.. شكرًا لمحبتكم لا حرمني الله منكم".

وأضاف: "الإخلاص للفريق والحب الذي حظيت فيه من الجمهور من الأشياء الجميلة التي لن أنساها، فكل كلمات الشكر قليلة بحقكم.. أتمنى التوفيق للفريق وبإذن الله يعود للذهب".

وتابع: "أشكر الله عز وجل بأن منحني شرف تمثيل وطني في مناسبات كثيرة.. وأشكر جميع الأندية التي مثلتها في مسيرتي من أجهزة إدارية وفنية، وأشكر جميع زملائي اللاعبين الذين كان لي الشرف في اللعب معهم أو منافستهم".

واختتم: "هذه النهاية ستكون بداية لمستقبل أفضل بإذن الله.. شكرًا لاهتمام بعض الأندية التي ترغب في انضمامي لها من داخل وخارج الكويت، وأعتذر لهم جميعًا.. دمتم بخير".