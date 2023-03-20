خصم ثلاث نقاط من رصيد ويغان لعدم دفع رواتب لاعبيه

وقالت الرابطة في بيان اليوم الإثنين: "هذا الإخفاق الأخير للوفاء بالتزاماته يعني أن شروط القرار المتفق عليه الذي دخل فيه النادي مع رابطة الأندية الإنجليزية في يناير 2023 قد تم انتهاكها وبالتالي جرى تفعيل تطبيق العقوبة الرياضية المعلقة تلقائيا".

وطُلب من مالك ويغان إيداع مبلغ يعادل 125% من فاتورة الأجور الشهرية المتوقعة في حساب مخصص يمكن استخدامه في حالة حدوث تأخير في تسوية مدفوعات ولكنه فشل في القيام بذلك.

وأضافت الرابطة "في خرق آخر للقرار المتفق عليه، فشل مالك النادي في إيداع مبلغ يعادل 125% من فاتورة الرواتب الشهرية المتوقعة".